29.01.2017 23:40

Pozastavení vstupu lidí ze zemí spojovaných s terorismem do USA, které v pátek nařídil prezident Donald Trump, by mohlo terorismus, proti němuž je namířeno, spíše podpořit. Uvedli to v dnešním společném prohlášení republikánští senátoři John McCain a Lindsey Graham, kteří jsou častými Trumpovými kritiky. Podle nich může tento krok nakonec poškodit bezpečnost USA.