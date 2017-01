Jaromír Jágr se na Nový rok podílel brankou a asistencí na vítězství Floridy nad Dallasem 3:1. Jeho nahrávka na branku Vincenta Trochecka ve čtvrté minutě byla jeho 1135. asistencí v NHL, čímž vyrovnal legendárního beka Paula Coffeyho. Jágr je nyní v této statistice pátý nejlepší v historii soutěže, na čtvrté místo Raye Bourqua ztrácí 35 nahrávek na gól.

Jaromir Jagr collected his 1,135th career assist in the first period of #FLAvsDAL to tie Paul Coffey for fifth on the NHL's all-time list. pic.twitter.com/uZOHWElj8q