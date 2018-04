Silvana Jirotková v chodbách budovy CzechInvest nebloudí. Naopak. Státní Agenturu pro podporu podnikání a investic v Česku od dubna řídí žena, která pro ni začala pracovat před 16 lety. Pod jejím vedením se má CzechInvest změnit − už nebude v takové míře podporovat vznik továren chrlících pouze součástky, ale zaměří se na projekty s vysokou přidanou hodnotou a středně velké a malé české podniky. Pozornost také získají start-upy.

"Odkloníme se od doposud běžného lákání investorů, jasně říkáme, že prioritou jsou high-tech věci a princip Průmyslu 4.0," říká během prvního rozhovoru pro média Silvana Jirotková. Ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner ji do funkce jmenoval koncem března.

Nová šéfka CzechInvestu si jako jeden ze svých cílů stanovila dotažení novely zákona o investičních pobídkách, který zpružní udílení podpor. A z Česka má udělat zemi plnou podniků s vyspělými technologiemi. Novela nyní běží v rámci interního připomínkového řízení na ministerstvu průmyslu a obchodu. Podle Jirotkové se k ní další ministerstva vyjádří v následujících dnech až týdnech. "Byla bych ráda, kdyby novela začala platit v příštím roce. Ale nedokážu říct, jestli se to podaří v první, nebo druhé polovině roku," krčí rameny.

Ředitelka CzechInvestu tvrdí, že si Česko již může dovolit zahraniční investice vybírat více než dřív. "V tuto chvíli máme téměř reálnou nulovou nezaměstnanost a ani tady není dostatek lokalit, kam bychom je umístili. Budeme se zaměřovat spíš na firmy, které už v Česku jsou. Pokud chcete podpořit high-tech projekty, tak je lepší motivovat již zde usídlené firmy," tvrdí. Další příslib investičních pobídek mají získat společnosti, které budou mít zájem zavádět nebo rozšiřovat výzkum a vývoj.

Posouzení rozdílu mezi budováním běžné továrny a výzkumného centra bude podle Jirotkové snadné: "Podíváte se na strukturu zaměstnanců, které firma plánuje nabrat. A pokud jsou mezi nimi primárně nebo v nějakém procentu zastoupení vysokoškolsky vzdělaní pracovníci, pak je signál jasný."

Dřívější investice měly smysl

Nerada slyší, když se o výrobních závodech mluví jako o montovnách. Zdůrazňuje, že tuzemsko před lety potřebovalo přilákat zahraniční investory a vytvořit pracovní místa. "Podporovali jsme všechny, mělo to přínos a díky tomu je česká ekonomika tam, kde je," říká. Jenomže teď je čas na změnu. Z otočení strategie, která se má spíš než na lákání cizích investorů zaměřit na domácí společnosti, mají podle Jirotkové těžit hlavně české malé nebo středně velké firmy.

"Některé mají malou globální ambici a chybí jim sebevědomí," myslí si a dodává, že její snahou bude z nich udělat zásadní dodavatele velkých podniků nebo samotné exportéry. Připomíná přitom, že ekonomika v domácím vlastnictví od poloviny 90. let stagnuje, a proto je potřeba jim pomoci. "České firmy jsou ty, které tady zůstanou, i pokud se ekonomický cyklus otočí, jsou motivované přežít případnou krizi," uvádí Jirotková, která před povýšením zastávala v agentuře mimo jiné post šéfky pro malé a střední podniky. Menší firmy chce například posílat do zahraničí na technologické mise, poskytovat jim poradenství a propojovat je s velkými investory i start-upy.

Odmítá, že by se role agentury podporou domácích podniků v jejich exportu přibližovala jiné státní agentuře CzechTrade, jež se právě zaměřuje na hledání šancí českých firem v zahraniční. Ostatně premiér v demisi Andrej Babiš v březnu řekl, že by bylo bylo nejlepší obě agentury sloučit. "Není to nic, co bych v minulosti neslyšela, posledních dvacet let se myšlenka objevila již několikrát, je to varianta, která bude záviset na prioritách vlády a resortu průmyslu a obchodu," reaguje Jirotková a doplňuje, že CzechInvest nikdy nebude domlouvat obchody v zahraničí.

Přestože českou ekonomiku táhne strojírenství, CzechInvest se chce pod vedením Jirotkové intenzivně zaměřit na start-upy. "Jsou budoucností české ekonomiky. Je to největší zdroj inovací, který máme. A dokážou přijít s nápadem, který se bude hodit nejenom strojírenským podnikům," zdůvodňuje Jirotková podporu start-upů. CzechInvest se podle ní má jasně postavit do role agentury podporující rychle se rozvíjející malé firmy na národní úrovni.

"Nemůžeme podporovat všechny a za každou cenu, ale jenom ty s potenciálem růstu. Představte si pár mladých lidí, kteří mají myšlenku, jsou z technické fakulty, ale nemají ekonomické vzdělání. Nevědí, jak si založit firmu, tým. I skvělá myšlenka tak nemusí mít prostředí k tomu, aby se na trhu uplatnila. Nám jde o to, abychom jim pomohli doplnit znalosti, mentoring od zkušených lidí, jak se odprezentovat investorovi, jak se dostat na zahraniční trh, nejde jenom o peníze," upřesňuje Silvana Jirotková.

Třetí žena ve vedení

Rodačka z Ostravy uspěla ve výběrovém řízení mezi více než dvaceti jinými uchazeči a stala se třetí ženou v čele CzechInvestu. Ve funkci nahradila Karla Kučeru, který agenturu vedl od podzimu 2014. Během konkurzu Jirotková slíbila, že aby případně nedošlo ke střetu zájmů, vzdá se její manžel podílu v developerské skupině Czech Industrial Development (CID). Podle Jirotkové její muž nyní činí potřebné kroky. Stavitel průmyslových zón CID dříve budoval mimo jiné projekty podpořené investičními pobídkami, například sklad kutnohorského závodu výrobce elektroniky Foxconn. "Mé osobní zájmy ani mých blízkých nikdy neměly a nebudou mít vliv na rozhodování ve veřejné funkci v pozici státního úředníka," komentuje Jirotková.

Příslib investiční pobídky od státu získalo loni v Česku 74 projektů, celková výše pobídek dosáhla 10,7 miliardy korun. Firmy slíbily, že vytvoří přes osm tisíc pracovních míst. Většina peněz šla na výrobní projekty. Nejvíce získal výrobce autodílů Benteler Automotive a čínský dodavatel palubních desek Yanfeng Czechia Automotive.

