Když jsme vydali článek o tom, jak se daří placenému obsahu, byli jsme velmi příjemně překvapeni tím, jaké reakce vyvolal. Nemyslím na sociálních sítích, myslím zde, mezi vámi, čtenáři. Když jsme si v redakci pročítali komentáře pod článkem, tak jsme si uvědomili, že vám, čtenářům a předplatitelům, něco dlužíme.

Já si to uvědomil ve chvíli, kdy jsem si říkal, že začnu na komentáře pod článkem odpovídat a reagovat, jenže - to je velká škoda, ne? To by si přečetlo jen pár lidí, kteří by zrovna do diskuse zabloudili. My potřebujeme mít místo, kde vám pravidelně řekneme, co se děje, co chystáme, popřípadě o čem uvažujeme. Místo, kde můžeme zareagovat na vaše podněty, popřípadě poradit s problémy, které při čtení našeho webu máte.

A tak vznikla idea pravidelné rubriky, v níž bychom rádi všechno tohle dělali - ptali se vás na názory, na náměty i na problémy, které s iHNedem či HN+ máte, a odpovídali na ně. Kde bychom vás informovali nikoli o tom, co je nového ve světě či technologiích, ale o tom, co chystáme pro čtenáře a předplatitele. Vlastně něco jako klubový zpravodaj.

Tímto vás vítám u jeho prvního vydání.

Rád bych začal věcí, po níž se mnozí ptali. Někteří rovnou hlásili, že tam máme chybu. Někteří z vás totiž zkusili do vyhledávání na iHNedu zadat jméno oblíbeného autora, ovšem vyhledávání procházelo texty článků, a tak jste jako výsledek dostali nejrůznější články, kde se objevil někdo se stejným příjmením. Jediné, co jste nedostali, byl přehled článků daného autora. Takže jsme to napravili, teď už vyhledávání najde i autory a nabídne vám přehled jejich článků.

Opravili jsme i pár dalších drobných nepříjemností - někdy nefungoval nákup článků na webech Ego a Proč ne?!, někdy se objevila reklama, která se předplatitelům objevovat nemá.

S čím zatím stále bojujeme, a je to velmi nepříjemné, je přihlašování. Někteří z vás nám píší, že je systém neustále odhlašuje, že se musíte pořád přihlašovat, že když se přihlásíte, tak se vám objeví hlášení o tom, že nemáte předplatné…

Tohle je, upřímně, to, co nás teď trápí nejvíc a co řešíme nejintenzivněji. Odstraňujeme jednu možnou příčinu po druhé, ale situace se lepší jen mírně. Nemůžeme, bohužel, zahodit zgruntu všechno a napsat to celé znovu, protože systém přihlašování je prorostlý celým serverem a jeho přepsání by trvalo velmi dlouho. Nakonec k němu stejně dojde, ale mělo by k němu dojít ve chvíli, kdy se nebude hroutit pod rukama jako pražské mosty.

Přesto máme alespoň nějaké řešení, které mnoha lidem pomohlo při problémech s přihlašováním. Říkáme mu „Důkladné odhlášení“ a najdete ho na https://ihned.cz/odhlaseni. Toto odhlášení donutí váš prohlížeč, aby zapomněl všechny informace o vašem přihlašování, takže když se poté přihlásíte znovu, načtou se aktuální informace z našich serverů. Po přihlášení a znovunačtení stránky už budou vaše informace aktuální. Pokud narazíte na nějaký problém s odhlašováním nebo přihlašováním, zkuste nejprve toto.

Z vašich ohlasů

V diskusi u článku o předplatném se objevilo několik zajímavých námětů a dotazů, na které bych rád reagoval.

„Možnost konzumace obsahu formou podcastů.“ To je zajímavý nápad, s nímž počítáme třeba u offline čtečky. Líbí se mi představa, že jedete ráno do práce, a z mobilního telefonu si pustíte audioverzi ranních zpráv. Do metra nebo do auta ideální.

„Oceňuju nepřítomnost reklam, neustálé blikání bannerů ruší.“ Ano, víme, že toto je pro nezanedbatelné množství lidí problém, který způsobuje, že se nemohou soustředit na text. Dokonce i když reklama nebliká a nehýbe se, tak bývá velmi nápadná a křiklavá - je to logické, protože musí zaujmout. Jenže člověk s poruchou soustředění nedokáže číst text vedle něčeho tak vizuálně výrazného. Takže i tento aspekt pro nás hraje roli.

„Ocením přímočarost nákupu.“ Nebo „vadí mi opakované strhávání z karty, protože mám kartu zamknutou, platba selže a faktura je pomalá.“ Tady víme, že je problém, že naše nabídka není prezentovaná úplně ideální formou a člověku leckdy trvá, než pochopí, co vlastně v e-shopu musí udělat. Proto jsme připravili nový systém nákupu předplatného, tak jednoduchý, jak jen může být. Je podobný nákupu článků: Zadáte mail, případně se přihlásíte, vyberete si, co chcete koupit, zda měsíční, nebo roční předplatné, vyberete, zda kartou, nebo kartou s uložením pro další nákup, nebo rychlým převodem, objeví se platební brána, zaplatíte - a máte předplatné.

Takhle by to mělo fungovat, ale bohužel jsme narazili na technický problém s objednávkovým systémem. Objednávka se totiž objeví na iHNedu až po několika minutách - zpoždění může být klidně i půl hodiny. U současného e-shopu to není tak moc vidět, ale u rychlého nákupu, kde jste hned po zaplacení zpět a přihlášení na iHNedu, vás hlášení „Nemáte předplaceno“ zarazí. Tento týden řešíme s dodavatelem systému, kde je problém. Pokud se nepodaří příčinu objevit, budeme muset nalézt nějaké jiné řešení, nestandardní, ale pro čtenáře funkční. Myslíme si totiž, že nový nákupní systém vyřeší spoustu problémů a urychlí platbu, která v současnosti není optimální.

„Uvítal bych offline čtení.“ Už jsem tuto věc naťuknul, tak jen doplním: ano, připravujeme, testujeme.

„Sobotní souhrn zajímavého čtení mailem.“ Tohle je zajímavý námět, nad kterým se určitě zamyslíme. Newslettery jsou stále žádané a stále fungují, akorát vyžadují nezanedbatelné množství editorské práce. S nějakou formou shrnutí ale počítáme, takže díky za připomenutí, zkusíme to urychlit.

Na závěr vašich námětů jsem si nechal zajímavý dotaz: „Někdy se ke mně dostane odemknutý článek. Přečtu si ho, a po dočtení si říkám, že byl velmi dobrý a chtěl bych zaplatit těch devět korun, jako uznání autorovi. Jde to nějak jednoduše?“ A já si říkám, že to je hrozně milé, a že by to jednoduše jít mělo!

Další témata, jako třeba zavedení diskusí nebo kreditní systém pro nákup článků, si necháme pro příští vydání za dva týdny. Do té doby můžete použít funkci Napište šéfredaktorovi.