Dva týdny uběhly jako voda a opět se setkáváme u klubového zpravodaje HN+. Dnešním tématem jsou některé novinky, diskuse, kreditní systém a, stejně jako minule, prostor pro otázky a odpovědi.

Začnu od konce: kreditní systém pro placení článků je jeden z častých požadavků od čtenářů nepředplatitelů. Obávají se, že měsíční předplatné nevyužijí, že zase tolik nečtou, přesto by si rádi čas od času nějaký článek přečetli. Ale zase je odrazuje nutnost hledat platební kartu, mobilní telefon pro potvrzení atd.

Sice část těchto problémů řeší uložení platební karty, ale rozumíme tomu, že pro některé lidi je to problém. Jako zajímavá možnost nám proto připadá nabídka „kupte si jednorázový kredit“, třeba 300 Kč, a máte 12 měsíců na to, abyste jej vyčerpali. Pokud narazíte na paywall u článku, budete mít možnost zvolit „zaplatit z kreditu“ a okamžitě číst dál.

Zvažovali jsme i zavedení PayPalu pro podobné rychlé platby, protože jej používá velké množství lidí. Jenže obchodní podmínky PayPalu téměř znemožňují nákupy za devět korun, proto bychom museli buď čtenářům účtovat téměř dvojnásobek, nebo za nákupy doplácet. Na PayPal nezanevřeme, jeho implementace je v plánu, ale pravděpodobně bude možné jím zaplatit pouze měsíční či roční předplatné, ne jednotlivé články.

Mimochodem, když už zmiňuji platební metody: podařilo se nám konečně dotáhnout do konce nový nákupní proces pro objednání HN+. Nyní už tedy zájemci nemusí do e-shopu, ale mohou si objednat přímo na stránkách IHNED.cz. Jediné, co stačí, je zadat mail a zaplatit kartou nebo rychlým převodem. Platbu zajišťuje opět PayU.

S tím souvisí i jedna omluva - našim klientům se stává, že po zaplacení kartou zůstávají velmi dlouho na stránce s hlášením „Čeká se na ověření platby“. Není to úplně naše chyba - my čekáme opravdu na potvrzení od PayU. Není to ani jejich chyba, protože PayU zase čeká na potvrzení od vaší banky. A pokud má banka krátkodobý výpadek nebo přetížený systém, což se stává, tak bohužel potvrdí platbu třeba až po půl hodině. Mrzí nás to, ale nemáme moc možností, co s tím udělat.