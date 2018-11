Dnes začnu od konce, tedy od vašich komentářů, které píšete pod tyto články. Někdy je to lehce paradoxní, protože část z těchto komentářů volá po tom, aby se komentáře nezaváděly. Přitom to vypadá, že diskuse předplatitelů, členů klubu, dokáže být kultivovaná. Věřte nebo ne, ale u těchto “zkušebních diskusí” nemám ani implementovanou funkci mazání komentářů, zatím totiž nebyla potřeba.

Další téma, které v komentářích rezonuje, se vztahuje k DVTV a videu obecně. Protože je DVTV úplně jiný titul než iHNed, ačkoli někde nahoře máme společného vlastníka a sdílíme stejný prostor, nemohu říct nic k jejich protagonistům, dramaturgii nebo technickému řešení. Jediné, co mohu, je předat vaše podněty dál.

Minule jsem psal o problému s “nezařazenými” články. U velké části z nich jsme už řešení nasadili, takže třeba deset let staré články z B2B magazínů už budou fungovat i předplatitelům. Jediné, kde zatím nemůžeme zasáhnout, jsou články z magazínu Marketing a Media, tam musíme čekat na bývalé kolegy.

Děkujeme za tip na proklikávací “Velké čtení”. To je, myslím, velmi dobrý nápad. A než ho kolegové připraví, tak můžete použít stránku s výpisem článků s tímto štítkem.

Od komentářů k chystaným novinkám: oprava pro “Uložené články” se blíží. Aktuálně se, bohužel, nezobrazuje ikona pro jejich čtení v mobilním zobrazení, oprava by měla toto napravit. Zároveň testuji jejich offline čtení.

Stále pracujeme na drobných úpravách nákupního procesu. Poslední úprava je časové omezení ve chvíli, kdy čekáme na potvrzení. Tento problém jsem zmiňoval minule, a teď ho máme ošetřený. Pokud nepřijde odpověď od banky do 60 sekund, napíšeme to čtenářům, aby věděli, že o problému víme, že se neděje nic špatného a stačí jen chvíli počkat.

Naši vývojáři už pracují na dalších čtyřech novinkách - jednou z nich jsou komentáře, druhou poměrně zajímavá úprava designu, která by mohla pomoci s problémem, o němž nám řada předplatitelů píše, třetí kreditní systém pro placení za články, a čtvrtá bude taková pikanterie, kterou si s dovolením schováme jako předvánoční překvapení.

Když se probírám poznámkami z minulých vydání Zpravodaje, narazil jsem na téma “newslettery”. Letos se nám podařilo přidat newsletter Otakara Schöna, v němž představuje technologické novinky, glosuje dění v tomto oboru a upozorňuje na zajímavé články z rubriky Tech, které vám mohly uniknout.

Kromě tohoto newsletteru nabízíme i dvě stálice, totiž Peníze Leoše Rouska a Týden v komentářích, který pro vás sestavuje šéfeditor iHNedu Honza Kubita. Seznam newsletterů, které vydáváme, najdete na speciální stránce.

Bylo by fajn vydávat newsletterů víc. Samotného mě to překvapuje, ale takováto forma shrnutí je stále pro řadu čtenářů populární a žádaná. Je pravda, že je to velmi jednoduchý způsob, snazší než práce s RSS a čtečkou novinek, a mail má “skoro každý”.

Na druhou stranu si při pohledu do své mailové schránky říkám, že newslettery mají zásadní problém, totiž že je člověk odloží “na později”, pak se k nim nikdy nevrátí a za čas skončí ve filtru “newslettery, rovnou archivovat”. Což je škoda.

Ukázalo se, nepřekvapivě, že hodně záleží na tom, jaký newsletter je. Jestli jde jen o nějaký automaticky generovaný přehled článků, nebo jestli jde o autorské psaní. Automatické posílání odkazů na články je velmi neosobní, je to jen hala bala souhrn odkazů za určité období. Věříme, že pokud má mít newsletter věrné čtenáře, a tedy smysl, musí mít nějakou tvář - ideálně tvář svého vlastního editora, který vtiskne newsletteru nějakého ducha, nějaký styl a osobitost.

Je to mnohem těžší, domluvit s dobrým autorem pravidelné psaní newsletterů, než napsat automatický generátor. Proto jdeme cestou menšího počtu rozesílaných titulů, zato s editorskou péčí. Nechceme totiž odběratele otrávit a zahltit, ale chceme, aby se na newsletter těšil.

Když už jsem zmínil pohled do své mailové schránky: obzvlášť teď, v rámci Black Friday, což je pozoruhodná akce, která se jmenuje “černý pátek” a v českých e-shopech trvá asi pět týdnů, přichází denně mailem spousta nabídkových newsletterů. Já vám tu naši nabídku mailem posílat nebudu, ale zmíním ji místo toho zde: Můžete si koupit kombinaci HN+, digitálního předplatného a pátečních tištěných novin (ano, to jsou ty oranžové, s magazínem Ego!), se slevou a s dárkem.

Skončíme optimisticky: Díky všem, kteří pro nás hlasovali v anketě Křišťálová Lupa. S tím, že se iHNed dostane do finále mezi zpravodajskými weby, se dalo počítat, ale příjemně překvapilo to, že se HN+ probojuje mezi nominované hned ve dvou kategoriích, rozhodovaných porotou. Sedmé místo mezi Projekty roku a druhé místo v E-commerce inspiraci nás velmi těší.

A opět platí, že své připomínky můžete psát buď do komentářů, nebo přímo šéfredaktorovi.