Vážení předplatitelé i nepředplatitelé, vítám vás u prvního vydání klubového zpravodaje HN+ v roce 2019. Je to ideální příležitost ohlédnout se za rokem předchozím a prozradit něco málo z plánů na rok, co nás čeká.

Ohlédnutí za rokem 2018 nemůže začít jinak, než velkým (a tím myslím opravdu VELKÝM) poděkováním všem, kdo se rozhodli HN+ předplatit. Byli jsme první velký zavedený webový deník, který se rozhodl takový krok udělat. Ne jako experiment, ale jako další krok. Netušili jsme, jak celá věc dopadne. Nakonec můžeme říct, že dopadla nad očekávání dobře.

Samozřejmě jsme čelili velkému množství technických problémů, ale to je věc, která se dá řešit. Jediné, co by se řešit nedalo, by bylo zásadní odmítnutí od vás, od čtenářů. Naštěstí se ukázalo, že předplatitelé naši motivaci pochopili, takže jsme na přelomu roku překonali magickou hranici deseti tisíc předplatitelů. Děkujeme, děkujeme, děkujeme a ještě jednou: děkujeme! Doufáme nejen v to, že celkový počet dál poroste, ale budeme se snažit, aby předplatitelé byli co nejspokojenější.

Pro rok 2019 máme několik velkých okruhů, které chceme řešit a rozvíjet.

Okruhem číslo 1 je stále péče o předplatitele. Uvědomujeme si, že obsah není jediný faktor, který rozhoduje. Stejně důležitý, ne-li ještě důležitější, je pocit, jaký ze svého předplatného má sám čtenář. Víme, že právě v této oblasti je spousta prostoru ke zlepšování.

Primárně jde o technické problémy a jejich nahlašování. Na konci roku nás postihla kombinace dvou nepříjemných výpadků, takže některým předplatitelům registrace vázla i několik hodin. To je samozřejmě nepřijatelný stav a musíme jej nějak vyřešit, i když ne vždy leží příčina na naší straně. Druhá věc je dostupnost zákaznické podpory.

Druhé velké téma péče o předplatitele je zvyšování uživatelského pohodlí. Zjednodušili jsme objednávkový proces, to byl velký krok kupředu. Další zvýšení pohodlí si slibujeme od zavedení dalších platebních metod nebo možností přihlašovat se například účtem z Facebooku, Twitteru nebo Googlu. Také neustálé odhlašování, které bylo leitmotivem stížností v roce 2018, se podařilo výrazně eliminovat. Někde bohužel stále přetrvává, například na mobilních telefonech při otvírání odkazů z Twitteru.

Tip: U aplikace Twitter pro OS Android lze nastavit, že otvírání má probíhat v hlavním prohlížeči místo toho vestavěného. Vestavěný si totiž nepamatuje vaše přihlášení a proto se vždy tváří tak, že jste odhlášeni.

Další zvýšení pohodlí by měla přinést offline verze pro mobilní telefony, tedy možnost stáhnout si články do telefonu a pak je číst, popřípadě “nechat si je přečíst”.

Okruh číslo 2 pro rok 2018 jsou nové funkce a nové typy obsahu. Kromě posílení newsletterů a přepracování mobilní aplikace je v jednání i několik nových speciálních formátů, zaměřených na edukaci. Víme totiž, že naši čtenáři očekávají od Hospodářských novin kromě zpráv a publicistiky i odbornější materiály, z nichž mohou čerpat nové poznatky a vědomosti.

Samozřejmě při tom myslíme na předplatitele, takže předplatitelé budou mít přednostní právo při všech betatestech a vyzkouší si novinky jako první.

Všechna témata budeme pravidelně probírat na tomto místě, proto, jak se říká, “zůstaňte naladěni”.

Závěr každého vydání, jako už tradičně, věnujeme dotazům čtenářů, protože u nás dotazy v koši nekončí!

Bundlování předplatného s Respektem by bylo fajn. - Chystáme nové varianty předplatného, a toto může být jedna ze zvažovaných možností.

Bylo by super mít nějakou interní wikipedii o různých pojmech týkajících se zaměření novin, s výklady, zajímavostmi, tipy, zkrátka velmi kvalitním obsahem. - Ano, něco podobného chystáme, viz výše.

Bylo pro me zklamanim, ze jsem se nezbavil reklam na DVTV. Cekal jsem, ze to bude soucasti predplatneho. - Toto je nedorozumění, a pravděpodobně je vina na naší straně. DVTV je zcela samostatný projekt, na který se předplatné HN+ nijak nevztahuje. Pro nás je takový dotaz signálem, že někde tato informace chybí.

Chybí mi diskuze. - Bude, a poměrně brzy.

Co nejvíce usnadnit zadání předplatného či jeho prodlužování. A lépe vysvětlit, proč i HN/Economia potřebují předplatitele. - Snažíme se o to pravidelně, takže na tomto místě jen připomenu: Více předplatitelů znamená menší závislost na inzerci a přímější vztah mezi redakcí a čtenářem.

Platil jsem přes internet kartou, peníze se mi ihned odečetly, ale na přístup jsem musel čekat několik dní. Chápu, že k tomu máte asi nějaké důvody, ale člověka to hned na začátku trochu zklame. - Tady je na místě pouhá omluva a vysvětlení. Ne, nemáme k tomu žádné speciální důvody, zmíněný problém byl technického rázu a omlouváme se za něj. Naším cílem je, aby od zaplacení ke čtení bylo ideálně jen několik sekund.

Rád bych si ve vašem eshopu koupil reklamní věci s vaším logem/názvem/oblíbeným tématem. Jednalo by se o například od hrnky, sklenice, flashdisky, s popisem např. HN/čtenář HN/ nebo vtipné fráze z posledních stran pátečních novin od p.Čermáka. - Díky za tip! Myslím, že zejména Miloše Čermáka tento nápad potěší.

Koncem roku (např. před Vánoci) bych si chtěl koupit něco jako "ročenku", dejme tomu že by měla 100 stránek, forma knižní, kde by byly nejzásadnější/nebo nejčtenější/nebo nejvíce diskutované články roku. - Ano, tohle je jedna z věcí, kterou bychom také rádi nabízeli, dokonce jsem ji měl v plánu už na rok 2018, ale nakonec jsme to, bohužel, nestihli.

Důsledně dbát na web bez reklam pro předplatitele. I s předplatným se mi občas před videem přehraje jedna nebo dvě video reklamy, což mě z principu žere. Platit svému operátorovi (odběrem dat) za to, že vám podruhé zaplatím za obsah? - Někdy to bohužel nejsme s to ovlivnit (videa z DVTV například), ale obecně platí, že video, co se objeví na iHNedu předplatitelům, by mělo být bez reklam. Pokud jej uvidíte s reklamami, jde o technickou chybu a prosíme ji nahlásit.

Google one click login Miloši, Google one click login. - Uděláme, viz výše.

Když už platím, tak nechci vidět žádné reklamy. Teď v prosinci například ten banner s výhodným předplatným jako dárek. Je to otravné. - Otázka reklamy je extrémně citlivá. Předplatitelům reklamy obecně nezobrazujeme, a i když děláme nějaké reklamy sami na sebe (selfpromo), tak se snažíme je ukazovat především nepředplatitelům. Jsme na to velmi opatrní, ale u vánoční nabídky jsme si říkali, že informaci o možnosti darovat předplatné by mohli ocenit iu předplatitelé. Teď už zase selfpromo na předplatitele utlumíme.

Konsolidujte nabídku předplatného. Mít predplatne.ihned.cz, resp. HN Digital, a vedle toho HN+ je matoucí. - Ano, je, a právě na tom pracují naše obchodní oddělení, produktové oddělení a distribuce.

Kromě měsíčního a ročního předplatného a platbě za jednotlivé články, bych zkusil i balíčky jednotlivých článků, např za 100,-/25 článků, někdo(já) může přemýšlet, jestli za měsíc přečte dostatek článků aby se mu vyplatilo předplatné… - Ano, taková možnost, kterou nazýváme “kreditní platba za články”, připravujeme a brzy ji představíme.

A co byste vy rádi viděli na iHNedu v roce 2019? Napište nám, a to tradičně buď do komentářů, nebo přímo šéfredaktorovi.