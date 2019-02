První akce pro předplatitele, kterou se nám podařilo v novém roce realizovat, je exkurze v redakci. Economia sídlí v budově bývalé kotlárny, kterou přestavěl španělský architekt Ricardo Bofill do podoby moderního open space pracoviště. Od Nového roku se můžete přijít sami podívat, jak vznikají naše noviny. Zjistíte nejen to, jak se tu pracuje, ale seznámíte se s celým procesem. Jak se vybírají témata, jak se zpracovávají, co se stane s článkem poté, co ho autor napíše. Kdo všechno ho čte. K čemu se používá zeď s čísly. Kdo rozhodne o tom, co bude na straně 2 a na straně 3 a co bude na titulní stránce nahoře.

Zatím proběhly dvě návštěvy a přišly dvě skupiny předplatitelů. Reakce byly velmi příznivé…

„Dobrý den pane Jašminský, rád bych Vám a Vašim kolegům ještě touto cestou poděkoval za organizaci včerejší exkurze pro předplatitele a hlavně za možnost nahlédnout pod pokličku vaší novinářské branže. Bylo to nesmírně zajimavé a velmi vám doporučuji, abyste tímto stylem i nadále prohlubovali váš vztah se svými předplatiteli. Se zcela jiným pocitem jsem dnes ráno otevíral IHNED.cz. Prosím pokračujte také ve vaší dobré novinářské práci, která mi pomáhá v dostatečně rychlé orientaci v byznysu, ale i v politice. Jen tak dále.“

„Dobrý den, děkuji za možnost včerejší návštěvy u Vás v Economii a zejména za otevřený, korektní a lidský přísup i výklad Vašeho pana šéfredaktora. Byl to od Vás dobrý nápad, zpřístupnit zákulisí a zázemí HN alespoň části předplatitelů a umožnit jim na chvíli být součástí Vaší velké novinářské rodiny.“

Exkurze určitě budou pokračovat. Zatím jsou vypsané termíny do konce března, ale v průběhu března nabídneme další. Platí, že návštěvy jsou pouze pro předplatitele a každý z předplatitelů může pozvat jednoho hosta. Budeme se těšit na viděnou.

Mimochodem, zaujala mě otázka jednoho zájemce, zda je exkurze vhodná pro děti. Technicky určitě ano, nejsou tu žádné nebezpečné stroje ani místa, kde by se mohly děti zranit, přesto zvažte, zda je to pro děti dostatečně zajímavé. Pro mladší děti to pravděpodobně nebude tak atraktivní.

Když už jsme u dotazů: u minulého Zpravodaje padla otázka na funkci „highlight“, tedy možnost zvýraznit si v textu zajímavou pasáž spolu s informací, jaké pasáže si zvýraznili ostatní čtenáři. Je to zajímavá možnost, ale musíme zvážit, jakou výhodu to pro čtenáře přinese a jak s ní naložíme. Za námět každopádně děkuji.

Dnes není tolik čtenářských otázek k zodpovězení, proto bych rád využil prostor a zeptal se na něco vás, čtenářů. Uvažujeme o posílení role newsletterů a zajímal by nás váš názor. Když najdete pár minut na zodpovězení otázek v dotazníku níže, budeme rádi.

A jako vždy: Napište nám, a to tradičně buď do komentářů, nebo přímo šéfredaktorovi.